Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Peel en Maas vandaag

Gezond en Gelukkig Deurne helpt boksclub met vertrou­wens­per­soon: ‘Je wilt niet dat ’n man door je benen kruipt’

DEURNE - Een galmende gong laat weten dat het tijd is voor een volgende oefening. Het zweet loopt in straaltjes langs de voorhoofden in de Deurnese Microhal. Gezondheid staat hoog in het vaandel bij de boksclub. Fysiek, maar zeker ook mentaal.