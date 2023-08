At the Bus Stop treedt op bij buitencen­trum De Pelen

OSPEL - De band At the Bus Stop uit Eindhoven en omstreken staat op zondag 20 augustus op het Peelpodium bij buitencentrum De Pelen in Ospel. Het repertoire bestaat uit nummer uit de jaren 60 tot en met 90, van Crowded House tot Neil Young en ZZ Top.