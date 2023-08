Van beenamputa­tie herstellen­de Han (55) leeft al maanden in een bus, maar moet nu van de parkeer­plaats vertrekken

DEURNE - Han Boorsma leeft al enkele maanden in zijn bus op een parkeerplaats in Deurne. Hij herstelt van een beenamputatie en de tegenslagen in zijn leven, die hij deels aan zichzelf te wijten heeft, erkent hij. Hij moet er nu weg, maar waarheen?