De veertien billen in het Griendts­veen van Harry van den Berg blijken er in het echt achttien te zijn

GRIENDTSVEEN - Het gastenboek waarin Harry van den Berg korte verhalen over zijn leven in Griendtsveen schreef, ligt nog altijd in de dorpsherberg. Die verhalen werkte hij verder uit in verhalenbundel Peeldorp Griendtsveen geeft inspiratie.