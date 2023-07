Bewolkt en gestage regenval in Pekela vandaag

Mogelijk brandstich­ting in Stadska­naal naast 24 uurskinder­op­vang

De brand bij een buurtcentrum in het Groningse Stadskanaal in de nacht van zaterdag op zondag is vermoedelijk aangestoken. Door de brand moesten uit een naastgelegen 24 uurskinderopvang enkele volwassenen en kinderen over een hek klimmen om weg te komen. Niemand raakte gewond, meldt de politie.