Het wordt iets warmer in Pekela

Lezersreacties Lezers over verdachten die herkenbaar in beeld komen: ‘Criminelen hebben geen recht op privacy’

De politie deelt regelmatig beelden van mogelijke verdachten van misdrijven op sociale media. Eerst onherkenbaar, maar als de verdachte zich niet snel genoeg meldt, komt hij of zij alsnog vol in beeld. Veel lezers vinden dat dit meteen, of in elk geval sneller, zou moeten gebeuren. Niet iedereen is het daar mee eens: ‘Je zult het zelf maar zijn terwijl je niets strafbaars hebt gedaan.’