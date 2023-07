Regenbuien, maar soms ook zon in Pekela vandaag

indebuurt.nl Timelapse: dit gebeurt er momenteel in het Stadspark voor het Ramm­stein-con­cert

Groningen is al een paar weken in de band van het concert van Rammstein op 6 en 7 juli. Protesten, rechtszaken, maar ook enthousiaste fans die staan te trappelen voor de ingang van de voormalige drafbaan. Diezelfde drafbaan in het Stadspark is al een aantal weken afgeschermd met zwarte hekken. Wat gebeurt er nou precies achter die hekken?