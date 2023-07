Stralend zonnig weer in Pekela vandaag

Groningse overheden en havens bereiken akkoord met NAM over vergoeding van schade door bodemda­ling

Overheden en havens in de provincie Groningen hebben overeenstemming bereikt met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over een vergoeding tot een half miljard euro aan bodemdalingsschade door gaswinning. Het akkoord houdt in dat als de NAM schadevergoeding moet betalen op basis van een overeenkomst uit 1983, de partijen de garantie hebben dat de NAM kan voldoen aan deze verplichting.