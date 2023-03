Temperatuur stijgt in Pekela, kans op regen ‘s ochtends

Dit is hoeveel mensen in de gemeente Pekela naar de stembus mogen voor Provincia­le Statenver­kie­zin­gen

In Pekela kunnen woensdag 9.800 mensen naar de stembus voor een nieuw bestuur van de provincie Groningen. Dat is 78,9 procent van alle mensen in Pekela. Deze stem kunnen ze uitbrengen bij 7 verschillende stembureaus. Dat blijkt uit een analyse van deze site.