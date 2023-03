Vandaag kans op lichte regen in Pekela

LIVE eredivisie | Feyenoord dicht bij openings­goal: Bullaude kopt op de lat, Giménez over

Feyenoord is de koploper van de eredivisie en de laatste drie competitiewedstrijden werden gewonnen. Vandaag komt FC Groningen, zeventiende en voorlaatste, op bezoek in De Kuip. De aftrap is om 20.00 uur, volg het duel in ons liveblog.