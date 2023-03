Vandaag kans op regen in Pekela

BoerBurger­Be­we­ging laat door winst 'gaten' vallen in provincies

Zeker zes kandidaten van de BoerBurgerbeweging (BBB) lijken van hun zetel in de Provinciale Staten te moeten afzien, omdat zij de Eerste Kamer in gaan. Afhankelijk van de definitieve prognose van de verkiezingsuitslagen komt daar nog een BBB’er bij. De partij heeft vooraf afgesproken dat er geen dubbelfuncties bekleed kunnen worden. Kandidaten die in de Eerste Kamer worden gekozen, moeten van de partij hun zetel in de provincie opgeven.