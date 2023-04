Zoveel oranje auto's zijn er in Pekela

Politie Winschoten houdt man aan die met vuurwapen voor politiebu­reau staat

De politie in Winschoten heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 22-jarige man aangehouden na een melding dat hij met een vuurwapen voor het politiebureau stond in de Groningse plaats. Agenten die gingen kijken, hoorden schoten en hielden met getrokken pistool de verdachte aan.