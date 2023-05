Bewolkt weer in Pijnacker-Nootdorp vandaag

Onderne­mers zijn overlast van jongeren in Voorhof beu: ‘Stel alsje­blieft een samenscho­lings­ver­bod in’

Een groep van zo’n twintig jongeren maakt het in Voorhof zó bont, dat ondernemers vragen of de burgemeester zo snel mogelijk ingrijpt. ,,We voelen ons echt niet meer veilig. Stel alsjeblieft een samenscholingsverbod in.”