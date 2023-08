Brutale oplichters bellen eerst om te checken of er wat te halen valt en sturen daarna nepagent

Oplichters hebben een nieuw trucje waarbij ze de slachtoffers eerst bellen om te kijken of er überhaupt wat te halen valt in hun woningen. Als blijkt dat er waardevolle spullen in het huis zijn sturen ze een nepagent om het op te halen.