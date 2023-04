Deze personen kregen een koninklijk lintje in Pijnacker-Nootdorp

Afrekenen bij de kassa? Dan moet je eerst je postcode geven: ‘Je wordt erin geluisd’

Afrekenen bij de Jumbo? Voer dan eerst maar even je postcode in om de ‘service te verbeteren’. Maar is dat wel zo koosjer? De Consumentenbond legt uit wat wel en niet mag: ,,Het is overduidelijk dat ze je gegevens gewoon willen om nog meer geld te verdienen.’’