Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Pijnacker-Nootdorp

Boze man steekt huisarts Vincent neer in praktijk: ‘In mum van tijd werd hij patiënt in levensge­vaar’

Een patiënt, die wat verward oogt, stapt tijdens het spreekuur de huisartsenpraktijk in Den Haag Zuid binnen. Huisarts Vincent Zieren neemt de man mee voor consult, maar komt erachter dat hij de patiënt niet verder kan helpen. ,,En dan gebeurt het ondenkbare: de patiënt steekt Vincent meermaals neer. In een mum van tijd gaat hij van arts, naar patiënt in levensgevaar.’’