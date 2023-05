Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ben jij fit? Test gratis je gezondheid tijdens FLOW-FitFesti­val in Pijnacker

Op het Raadhuisplein in Pijnacker vindt zaterdag 13 mei het Flow-FitFestival plaats. Een gratis evenement dat volledig in het teken staat van een gezonde levensstijl. Een minicheck-up geeft aan hoe het is gesteld met je gezondheid.