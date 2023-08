Docent (61) opgepakt voor verdenking van ontucht en bezit kinderporno: ‘Hij zat aan billen van mijn dochter’

Docent redt met hulp van leerlingen grootste yogastudio van Den Haag van ondergang

Het had weinig gescheeld of Den Haag was haar grootste yogastudio kwijtgeraakt. Delight Yoga, die de coronapandemie niet meer te boven kwam, ging deze zomer failliet. Docent Jurre Twijnstra kon het echter niet over zijn hart verkrijgen om deze prachtige studio te laten gaan en heeft die nu met hulp van zijn leerlingen overgenomen. ,,De focus ligt bij mij niet op geld verdienen. Ik wil de oude tradities levend houden.’’