Enthousiasme over pumptrack Nootdorp: ‘Eindelijk iets leuks in plaats van die babyspeeltuinen’

Plaats Delict Dikke rookwolken boven Kijkduin, miljoenen­scha­de bij brand: ‘Het was heel onheilspel­lend’

Op 28 januari 1992 hangen er dikke rookwolken boven de boulevard van Kijkduin. De brandweer rukt uit voor een felle, uitslaande brand. Het vuur ontstaat rond vier uur ‘s nachts bij de scheiding tussen het Nederlands eethuis Pieter Breughel en het Turks etablissement Sahan. Het hout en kunststof in de zaken fikken als een tierelier. We blikken terug in de rubriek Plaats Delict.