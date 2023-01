Er komt toch geen ‘harde knip’ in weg die populair is onder sluipverkeer: ‘Knijpen in plaats van knippen’

Tientallen brieven ontving de gemeente Pijnacker-Nootdorp over het voorstel tot een ‘harde knip’ in de Monnikenweg die de verkeerssituatie veiliger moet maken. Het leidde tot verdeeldheid onder voor- en tegenstanders die de gemeenteraad meerdere keren toespraken. De uitkomst is verrassend, want een raadsmeerderheid veegt de harde knip van tafel. ,,We gaan niet knippen, maar knijpen.”