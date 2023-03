‘Explosiewoning’ Nootdorp niet langer dicht, camera’s blijven nog wel: ‘Bewoners voelen zich veiliger’

In deze straat hing voor maatrege­len crimineel sfeertje, nu oase van rust: ‘Alleen nog hangjonge­ren’

In december en januari werden de bewoners van het Burgemeester Schölvinckplein in Nootdorp opgeschrikt door twee explosies. Een woning werd afgesloten, er kwamen camera’s en sindsdien is er dagelijks toezicht van politie en handhaving. Volgende week neemt de burgemeester een besluit over die maatregelen. ,,Het was een komen en gaan van opvallend grote, dure auto’s.”