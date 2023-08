Festival Zuidpop is terug, dankzij 45 extra vrijwilligers: ‘De kracht zit in het hyperlokale’

Cricketers VCC rekenen af met vloek en behalen eerste landstitel sinds 2001: ‘Deze kan van mijn bucketlist’

Ook in het cricket blijkt driemaal scheepsrecht te zijn. Na twee verloren finales behaalde VCC tegen regerendkampioen HCC eindelijk de landstitel. En het was dubbel feest aan de Westvlietweg, want ook de Voorburgse vrouwen werden kampioen.