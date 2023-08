Geldautomaat al weken stuk: nieuw onderdeel om defect te repareren laat echter op zich wachten

Fnan (22) wil niet dat ambulance zijn zieke zusje meeneemt: ‘Meer vertrouwen in gezegend water’

Zelf heeft ‘ie meer vertrouwen in gezegend water dan in de Nederlandse medische wereld. Dus toen ambulancebroeders zijn zieke zus op een brancard legden, sloegen bij de 22-jarige Fnan de stoppen door. In mum van tijd stond de straat vol politie, waarbij agenten rake klappen uitdeelden.