Jim lijdt megaver­lies door opgebroken wijk, maar compensa­tie komt te laat: ‘Moet straks de pub verkopen’

,,Het is niet te doen.” Ondernemers in het Zeeheldenkwartier lopen vast in hun pogingen om de schade vergoed te krijgen van de maanden dat de halve wijk afgesloten was. Jim den Harder liep tienduizenden euro’s aan omzet mis: ,,Ik moet nu één van mijn zaken verkopen, anders ga ik in augustus failliet.”