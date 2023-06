Helder weer in Pijnacker-Nootdorp vandaag

Herdenking 150 jaar Hindostaan­se immigratie

Op het Hobbemaplein in Den Haag is maandag 5 juni een kranslegging bij het Nationaal Hindostaans Immigratiemonument. Die dag is het namelijk precies 150 jaar geleden dat het eerste schip, Lalla Rookh, met ongeveer 400 Hindostaanse contractarbeiders vanuit India in Suriname aankwam.