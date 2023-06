Heldere avond in Pijnacker-Nootdorp

indebuurt.nl Papa in het zonnetje: 7 x cadeaus en uitjes voor een leuke Vaderdag in Delft

Op zondag 18 juni is het Vaderdag, de perfecte gelegenheid om je vader te laten zien hoeveel hij voor je betekent. Nog geen cadeauinspiratie? We got you! Hier vind je een lijstje met een aantal tips waar je leuke cadeaus en uitjes regelt voor Vaderdag in Delft.