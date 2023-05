Heldere dag in Pijnacker-Nootdorp

Haagse massadonor Jonathan gaat niet in beroep tegen verbod, overweegt andere procedure

De zaaddonor met minstens 550 kinderen die van de rechtbank in Den Haag moet stoppen met het verstrekken van zijn sperma, gaat niet in beroep tegen deze uitspraak in kort geding. Dat heeft hij vrijdag, de dag dat de termijn verliep, gezegd tegen het ANP. Hij denkt nog na of hij eventueel een zogenoemde bodemprocedure zal beginnen, iets waar hij nog ruim de tijd voor heeft.