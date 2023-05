Koning opent Nobelprijs winnende organisatie in Nootdorp, langs de A12: ‘We zullen goede buur zijn’

Wie overstapt op dit warmtenet moet flink investeren, maar wordt ‘beloond’ met vlaggetje in tuin

Vroeg of laat moet iedereen eraan geloven, aan het duurzamer maken van je woning. ‘Sympathiek voor de planeet, maar wat doet het met mijn portemonnee’, is daarbij de vraag die centraal staat. Als het aan nutsbedrijf HVC ligt, stappen de inwoners van deze wijk over op hun warmtenet: de mensen die ‘ja’ zeggen krijgen zelfs een vlaggetje in de tuin.