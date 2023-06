Magazine biedt informatie en inspiratie over bekende en minder bekende plekken in de regio

met video Rechtbank wist niet dat man die AH-medewerk­ster doodstak, in buitenland al zwaar is veroor­deeld

De rechtbank in Rotterdam wist niet dat de man die deze week een supermarktmedewerkster in Den Haag doodstak, al veroordeeld was voor zware vergrijpen in Engeland en Curaçao. Mede daarom liet de rechtbank het bij een relatief bescheiden straf toen hij 9 juni terechtstond voor kleinere vergrijpen.