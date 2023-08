Mobiele kar als laagdrempelig alternatief voor sluiting milieustraat: ‘Alles wat in een tas past, is welkom’

Toch meerdere aangiftes van slachtof­fers identi­teits­frau­de dan politie eerder zei: ‘Hoe kan dat?’

Identiteitsfraude, het lijkt voor velen een ver-van-je-bedshow, dat was het ook altijd voor Martin de Jong. Totdat de autohandelaar zelf slachtoffer werd. Hij verhandelde doodnormale auto’s vanuit een loods in Nootdorp. Op een dag stond er iemand voor zijn deur die een elektrische Porsche Taycan ter waarde van twee ton kwam ophalen. Maar die had hij helemaal niet staan. Zijn goede naam bleek misbruikt door criminelen. En niet alleen hij is slachtoffer van dit soort identiteitsfraude.