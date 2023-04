Nootdorp krijgt eigen pumptrack: ideale total body workout in de buitenlucht voor jong en oud

Koning Wil­lem-Alexan­der woont iftar bij: ‘Begrip krijgen is belangrijk’

Koning Willem-Alexander nam maandagavond deel aan een iftar-ontmoetingsmaaltijd in het Wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk. Een iftar is de maaltijd die na zonsondergang wordt gegeten tijdens de ramadan. De koning benadrukte vooral dat het van belang is om elkaar te leren begrijpen. De burgemeester van Rijswijk, Huri Sahin, was maandagavond de gastvrouw.