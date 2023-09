Overstappen op warmtenet kost gemiddeld 6500 euro: ‘Het zal erom spannen of 50 procent gehaald wordt’

De scouts van Schevenin­gen krijgen gelijk: veelzijdi­ge Ian van Baalen blijkt een schot in de roos

Toen Ian van Baalen (22) afgelopen zomer eersteklasser SV Den Hoorn inruilde voor SVV Scheveningen, luidde zijn glasheldere doelstelling ‘laten zien wat ik in huis heb’. Wat de Delftenaar in huis heeft? Nou, veel. Zeg maar gerust dat hij zo veelzijdig is als een Zwitsers zakmes.