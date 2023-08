Pijnacker-Nootdorp telt 2610 bestelauto's, jaarlijks gaat het 24 keer mis

twee minuten met ‘Tour de France Femmes kan mooi over Australië­weg en door de tunnelbak in Zoeter­meers Stadshart’

Of de Tour de France straks naar Rotterdam en Den Haag komt is nog de vraag, maar zeker is dat de start van de Tour de France Femmes volgend jaar tussen die twee steden wordt verreden. Dan ligt Zoetermeer mogelijk op de route, zag het Zoetermeerse PvdA-commissielid Yuri Nikerk. Zijn fractie wil graag dat de wielrensters dwars door de stad gaan, onderweg naar de finish in Den Haag. Hij heeft zelfs al een route bedacht.