Stemmen, maar moeilijk ter been? Let dan op, want niet alle locaties zijn 100 procent toegankelijk

Uitleg over waterover­last na bizarre regenbui valt bij bewoners verkeerd: ‘Komt niet door kli­maat’

Een bizarre tropische regenbui veranderde de Delftse binnenstad vorige zomer in amper 20 minuten in een volle badkuip. Het waterschap en het stadsbestuur wijzen naar dezelfde boosdoener: klimaatverandering. Maar dat antwoord is te makkelijk, vindt Belangenvereniging Binnenstad Noord. ,,Instrueer je mensen om dit in het vervolg te voorkomen.”