Stralend zonnig weer in Pijnacker-Nootdorp vandaag

Politiek wil geen flexwonin­gen op groen­strook Noordhove, Kwadrant A nader bekeken

De omwonenden van de groenstrook in Noordhove kunnen opgelucht ademhalen: de kans dat daar nog tijdelijke woningen komen is erg klein nu de politieke meerderheid tegen is. Een terrein tegenover Bouwhof wordt juist opnieuw bekeken.