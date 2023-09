indebuurt.nl Bekend gemaakt in augustus: deze Zoetermeer­se zaken openen en sluiten

Ook al is de zomervakantie weer voorbij: wellicht heb je het Zoetermeerse nieuws niet helemaal gevolgd vanaf de camping in Frankrijk of vanuit je hangmat op een zonnige bestemming. Daarom dit overzicht met de laatste bekendmakingen over nieuwe en gesloten zaken in onze stad.