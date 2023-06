Vandaag helder weer in Pijnacker-Nootdorp

24-jarige bestuurder rijdt rond met bijna jaar verlopen rijbewijs

Ook al zitten de letters van ‘geldig’ wel in het woord, met een ongeldig verklaard rijbewijs moet én mag je niet gaan rondrijden. In de nacht van woensdag op donderdag heeft de Zoetermeerse politie aan de Zwaardslootseweg een 24-jarige bestuurder aan de kant gezet die niet in het bezit bleek van een geldig rijbewijs.