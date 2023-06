Vandaag kans op bewolkte dag in Pijnacker-Nootdorp

Bomen die boven de grond groeien oplossing tegen hitte­stress: ‘Je kunt daken er vol mee gooien’

Boomveren als oplossing tegen hittestress in de stad. Als het aan deze onderneming ligt, vinden we binnenkort in het hele land proeftuinen waar bomen die boven de grond groeien niet alleen voor schaduw zorgen maar óók helpen vocht verdampen. Ideaal als de temperatuur richting tropische waarden stijgt, zoals dit weekend weer eens het geval was.