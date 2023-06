Vandaag lekker weer in Pijnacker-Nootdorp

Ruzie om gereed­schap kost Andrzej (44) het leven: ‘Onze wereld en levens­vreug­de zijn verpest’

Door een ruzie over kwijtgeraakt gereedschap is de Poolse Andrzej (44) in een Haagse woning zó zwaar mishandeld dat hij overleed aan zijn verwondingen. Drie landgenoten hebben hem volgens justitie geschopt en geslagen, ook zou hij in zijn gezicht zijn geraakt met een ketting omwikkelde vuist.