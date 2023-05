Wonen in de wijk van de toekomst? Het kan in Pijnacker: ‘Aandacht voor groen en dorpse karakter’

Oscar (54) overlijdt na steekpar­tij, 49-jarige vrouw aangehou­den: ‘Hij had sinds kort weer een vriendin’

Zijn café zit nog bomvol als eigenaar Oscar (54) vannacht in zijn grijze Mercedes springt. Niet veel later klinkt bij de woning van zijn vriendin in het pikkedonker een schreeuw. Het is het laatste wat omwonenden van hem horen voordat hij overlijdt aan een steekpartij.