Zware regenbuien, maar soms ook zon in Pijnacker-Nootdorp vandaag

Internatio­na­le organisa­ties leveren Den Haag jaarlijks 5,6 miljard euro op

Internationale organisaties hebben in 2022 bijna 2,7 miljard euro besteed in Den Haag en omliggende gemeenten. Hun aantal is in het afgelopen jaar licht gegroeid van 480 naar 491, het aantal banen blijft nagenoeg stabiel. Indirecte economische activiteiten brengen nog eens 2,9 miljard euro in het laatje.