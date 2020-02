Ab Zagt over vrouwelijke regisseurs: ‘Ze hadden beter hun best moeten doen’

Er was dit jaar veel controverse rondom het ontbreken van vrouwen op de nominatielijst voor Beste Regisseur. Onterecht, aldus Zagt. Volgens de filmredacteur van deze krant was er simpelweg geen enkele film gemaakt door een vrouw goed genoeg voor een nominatie.



Verder hebben Charlene Heezen en Kevin Goes van de podcast Bingewatchers het met Ab Zagt over Parasite en de speeches van Bong Joon-Ho, die door een tolk gehouden werden. Volgens Zagt is de Oscar voor Beste Film voor Parasite een mijlpaal en kan het ervoor zorgen dat in de toekomst het onderscheid tussen Engelstalige en anderstalige films kleiner wordt.



