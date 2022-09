AD Voetbalpodcast | ‘PSV zit echt in een wak en hoeft kennelijk niet kampioen te worden’

Het avondje Europa en Conference League voetbal was niet om over naar huis te schrijven voor de Nederlandse ploegen. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Bodø/Glimt. Feyenoord verloor met 4-2 van Lazio Roma. Alleen AZ pakte drie punten tegen Dnipro . In de AD Voetbalpodcast blikt Etienne Verhoeff terug op die duels met Rik Elfrink.

,,PSV zit in een wak”, beschouwt Elfrink de wedstrijd. ,,Ze kwamen er niet goed uit. Dat Bodø/Glimt was in deze uitwedstrijd vrij armoedig aan de bal. Vertessen kreeg wel een enorme kans in de eerste helft. Die moet erin. PSV moet van zo’n tegenstander winnen met al die Champions League pretenties. Dat lukt niet en dan werken ze zich weer in de nesten in de Europa League.”

Niet alleen op het veld verbaasde PSV Elfrink zich. Ook in de persconferentie na het duel. ,,Wat mij verbaasde was dat Van Nistelrooij na afloop het voor zijn spelers opnam. Je hebt toch het gevoel dat PSV in het hemd staat in Europa. Je had het idee dat Van Nistelrooij en warme trui wilde zijn voor zijn spelers. En nog opvallender was dat hij zei dat PSV geen kampioen hoeft te worden, maar mee moet doen om de titel. Dat is echt wel anders dan wat technische directeur John de Jong in juli zei: ‘PSV moet over Ajax heen’.”

Feyenoord was benieuwd waar het met dit team Europees stond. Tegen Lazio Roma kreeg het al snel antwoord. ,,Je hebt Feyenoord toch best hoog zitten. En na die start in de eredivisie denk je: er is iets aan het ontstaan. Maar 3-0 bij rust tegen Lazio is dan wel een tegenvaller. Gelukkig heb je een poulesysteem en kan je nog van alles goedmaken, maar dit is wel teleurstellend.”

