De heetste podcast voor aan het strand: ‘Soms ga ik in mijn eentje naar een parenclub’

podcastDe populaire podcast Over de Liefde is op zomervakantie. Daarom herhalen we de komende zes weken op zondag de allerheetste afleveringen van het afgelopen seizoen. We trappen deze reeks af met fervent swinger Jacqueline Godding.

In maart was ze gast om te vertellen over een wereld die tot ieders verbeelding spreekt. Want zeg nou zelf, bij swingersavonden denken we al gauw aan huisfeestjes met de buren, autosleutels in een kom en samen in een katoenen slip op de bank. Maar misschien zitten we er wel helemaal naast en heeft de swingersavond meer weg van een stijlvolle Eyes Wide Shut-filmset. Benieuwd welk beeld juist is? Luister hieronder naar de aflevering.

Volgende week in deel 2: het sprookjesachtige liefdesverhaal van actrice Ineke Swanevelt. Kan je niet wachten? Hieronder vind je alle afleveringen van Over de Liefde.

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

