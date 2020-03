‘Flikken Maastricht doet aan west-washing’

Ook de podcast Bingewatchers komt er niet onderuit om over het coronavirus te praten, aangezien de premiere van de Bond-film No Time To Die uitgesteld is. Desastreus voor de reclamecampagne en de buzz rondom de film, concluderen Goes en Heezen. Maar als je vanwege het virus thuis moet zitten, zijn de vele streamingsdiensten de enige manier om je af te leiden. Vandaar dat de makers van de podcast de luisteraar oproepen om tips te delen voor als je in quarantaine zou moeten. Die tips kunnen gedeeld worden via Twitter en Instagram.



Verder praten Goes en Heezen over de aangekondigde reboot van Gossip Girl, over de vele twists in de Amazon Prime serie Hunters, over de zwoele intromuziek van Narcos en over young adult-serie I’m not okay with this.



