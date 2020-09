‘Het leven is door corona enorm saai geworden!’

PodcastWie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Een bekende uitdrukking, maar waarom horen we dan zo weinig jongeren in het nieuws, in de media en op straat? Tijd voor een nieuwe podcast. Een podcast waarin jongeren hun visie op het nieuws geven. Waar ze hun vernieuwende ideeën in mogen laten horen. Hoe denken jongeren over het coronavirus? Wat vinden ze van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat houdt hen bezig? In Je bent jong en je vindt wat! kunnen ze hun mening kwijt over groot en minder groot nieuws.

Deze week zitten Willemijn Eekhof, Mila Duterloo en Nassreddin Taibi aan tafel. En natuurlijk gaat het over corona, want voor alle drie de jongeren speelt het virus op dit moment een grote rol in hun leven. Zo is Nassreddin (18) net gaan studeren: ‘dat gaat vooral online,’ zo zegt hij in de podcast. ,,Vorige week hebben we elkaar voor het eerst gezien op de campus. Dat is wel raar: sommigen zijn langer dan gedacht, dat zie je via Zoom niet.’’

En Mila (19) merkt dat haar sociale leven verandert door het virus. ,,Ik wilde vorige week wat drinken in de kroeg in het dorp,’ zo vertelt ze. ,,Ik kwam om tien voor elf aan en mocht gewoon niet meer naar binnen, omdat het vol zat.’’ En Willemijn (20) vindt het leven een stuk saaier: ,,Ik heb graag veel mensen om me heen, beetje grapjes maken in de klas. Nu zit je allemaal naar zo’n scherm te staren.’

Quote Je mag denk ik alleen naar festivals als je een prik gehad hebt Mila (19)

De drie panelleden snappen dan ook dat jongeren ongelukkig worden door de coronacrisis. Het is minder spannend, zeggen ze. Je doet minder, zit minder lekker in je vel en alle plannen voor de zomer zijn niet doorgegaan.



De drie zijn verdeeld over een vaccin. Mila: ,,Je zult waarschijnlijk wel een vaccin moeten hebben gehad om weer naar Amerika of China te mogen. En ook festivals mag je denk ik alleen maar naartoe als je een prik gehad hebt.’’ Nassreddin denkt dat de vitale groep waar hij als 18-jarige toe behoord toch pas als laatste aan de beurt is voor een vaccin. Maar hij wil er wel eentje hebben. Willemijn niet. Zij is sowieso sceptisch over alle stappen die genomen zijn tijdens de coronacrisis.

Verder discussiëren de drie jongeren onder leiding van presentator Roel Maalderink over de presidentsverkiezingen en het politiegeweld dat in de VS oplaait. Ook praten ze over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?, dat afgelopen zaterdag weer begonnen is. Je bent jong en je vindt wat! is er iedere twee weken op donderdag en is te vinden op deze site, op Spotify en op Apple podcast.

Volledig scherm Willemijn Eekhof (l), Mila Duterloo, Nassreddin Taibi en presentator Roel Maalderink tijdens de opnames van ‘Je bent jong en je vindt wat!’. © AD

Volledig scherm De opnames van ‘Je bent jong en je vindt wat!’ vinden plaats in de Uberkraft Studios in Amsterdam. © AD