Luister hier naar alle afleveringen van podcast De moord op de duivenmelker

AD Media podcast ‘Het is de afgelopen dagen te weinig over de slachtof­fers van The Voice gegaan’

Het vaste panel van de Media Podcast heeft het natuurlijk over alle perikelen rondom The Voice of Holland. Er is rondgebeld in medialand, er is onderzoek gedaan en er hebben zich vrouwen gemeld bij onze site. Over hen moet het gaan, vindt het panel: de slachtoffers. Dat was de afgelopen dagen te weinig het geval, aldus het panel.

18 januari