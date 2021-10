Nieuwe podcast Geld Dichtbij: ‘Medewerkers willen meer thuiswerken dan bedrijven’

Medewerkers willen meer thuiswerken dan bedrijven en dat leidt soms tot spanningen. En hoe kan je bezuinigen op de alsmaar duurder wordende boodschappen? In de nieuwe podcast Geld Dichtbij bespreken verslaggevers en experts geldzaken en economische onderwerpen die je in je portemonnee voelt. Vandaag is de eerste Geld Dichtbij podcast te beluisteren.

In deze podcast spreekt presentator Bram Verbrugge, coördinator van de centrale economieredactie, met verslaggever Natasja de Groot over de terugkeer naar de werkvloer. En collega Sanne Schelfaut vertelt over de stijgende boodschappenprijzen. ,,Economische ontwikkelingen, geldzaken, maar vooral onderwerpen die we in onze portemonnee voelen zullen de hoofdmoot van de podcast worden,’’ blikt Verbrugge vooruit.

Zo gaat het tijdens de eerste aflevering over de boodschappen die de komende tijd fors duurder worden. Frisdrank, bier, conserven, maar ook verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen stijgen in prijs, tot wel honderden euro's per huishouden. Hoe komt dit en wat kunnen huishoudens doen om te besparen?

Zoom-ongeluk

Ook bespreekt het panel de toename van het aantal files in Nederland. Deze week met een record van ruim 750 kilometer en dat is volgens experts helemaal niet nodig. Daarnaast gaat het over een nieuw probleem op de weg: automobilisten die tijdens het rijden ook vergaderen. Het zoom-ongeluk rukt op, vreest verzekeraar Interpolis.

Dit weekend volgt op deze site een reportage over de terugkeer naar de werkvloer. In de Geld Dichtbij-podcast al enkele opvallende zaken uit dat verhaal, zoals: medewerkers willen meer thuiswerken dan bedrijven. En dat leidt soms tot spanningen, met name bij hiërarchisch gestuurde bedrijven waar leidinggevenden controle willen hebben. Grote vraag is: wat is het advies van de experts?

Luisteren dus! Naar de nieuwe wekelijkse podcast Geld Dichtbij, waarin experts en verslaggevers alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van geld en economie. De presentatie is in handen van Bram Verbrugge.

