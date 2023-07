Over de Liefde: ‘Bij zo’n date kan zoveel misgaan. Je kan iemand het bed in lullen, maar ook net zo snel het bed weer uit lullen’

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.