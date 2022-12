Over de liefde: ‘De beste seks heb je na je 50ste’

Er bestaan nog veel vooroordelen over ouder worden en seks. Eenmaal boven een bepaalde leeftijd ben je niet meer zo fit en vitaal - hallo, erectiestoornissen en overgang - en gaan onze nekharen overeind staan van het idee dat ouders of grootouders met elkaar liggen te rollebollen in de slaapkamer. Maar je seksleven stopt niet na je 50ste. Sterker nog, het wordt alleen maar beter. Want ondanks de uitdagingen van ouder worden zijn er vooral veel voordelen. Hoe dat precies zit legt uroloog en schrijver Rob Schipper ons in deze aflevering uit.

Podcast Over de liefde

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.